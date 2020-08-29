سقوط قمر صناعي على الأرض مساء اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

في حدث غير متوقع، سيصطدم قمر صناعي بالأرض، مساء اليوم، إذ رُصد الجسم بداية يوم 25 أغسطس الماضي، من قِبل برنامج ناسا لرصد الأجرام السماوية التي تشكّل خطراً على الأرض المسمى «كتالينا».

وأُطلق على الجرم الغامض اسم «C1979M1» وصنف على أنه جرم سيصطدم بالأرض.

ولكن سرعان ما اكتشف خبراء متابعة الأجرام السماوية القريبة من الأرض أن هذا الجرم هو في الحقيقة قمر صناعي أطلقته الولايات المتحدة عام 1964، بهدف دراسة الغلاف الجوي والمغناطيسي الأرضي يسمى Orbiting Geophysical Observatory (OGO1).

وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي: «كان القمر الصناعي يدور حول الأرض في مدار شديد البيضاوية يتراوح ما بين 281 كم فقط و149 ألف كم، وتوقف عن العمل عام 1971م. وبمرور الزمن تغير مداره ليدور الآن ما بين 117 كم فقط و134 ألف كم، وهو بحجم الباص تقريباً، ويبلغ وزنه 487 كيلوغراماً».

وأضاف أن سقوط هذا القمر الصناعي يختلف عن بقية الأقمار الصناعية بعدة أمور، أولها أن حركته الظاهرية في السماء بطيئة جداً، فالأقمار الصناعية تظهر في السماء دقائق معدودة فقط، وتدور حول الأرض عدة مرات في اليوم الواحد، أما هذا القمر الصناعي فإنه الآن يبقى فوق الأفق عدة ساعات، ويدور حول الأرض مرة كل يومين، كما أن سقوطه هذا ليس بالضبط بسبب احتكاكه المستمر مع الغلاف الجوي الأرضي الذي يسبب انخفاض مداره وسقوطه في نهاية الأمر، بل هو أقرب إلى الاصطدام المباشر مع الأرض.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الاصطدام سيحدث مساء اليوم الساعة 20:43 بتوقيت غرينتش، وسيسقط القمر الصناعي في مكان بعيد عنا في المحيط الهادئ بالقرب من جزيرة تاهيتي في جزر بولينيزيا الفرنسية.

ويلمع القمر الصناعي الآن من القدر 15، ولذلك فهو لا يرى إلا بالتلسكوبات الكبيرة، وسيبقى خافتاً حتى وقت سقوطه، ليبدو حينها ككرة نارية لامعة تنقسم إلى عدة أجزاء، وعادة تحترق وتتلاشى معظم أجزاء القمر الصناعي لدى احتراقه في الغلاف الجوي الأرضي، ولا يصل منه إلا القليل، وعليه لا يتوقع أن يشكل هذا السقوط أي خطر على الأرض، خاصة بسبب سقوطه في مكان بعيد في المحيط.

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