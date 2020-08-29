بعد سرقة أكثر من 2500 دراجة .. اعتقال لص الدراجات في أيرلندا

المصدر: د ب ا

اعتقلت شرطة أيرلندا التي تحقق في سرقة آلاف الدراجات خلال العام الماضي، رجلا صباح اليوم السبت.

وجاء في بيان للشرطة أن عملية الاعتقال وقعت "في أعقاب تفتيش منزل في مقاطعة كافان التي تتاخم أيرلندا الشمالية" أمس، وبعد اكتشاف 116 دراجة مسروقة العام الماضي في حاوية بالعاصمة دبلن.

وأضافت الشرطة أن العملية جاءت في أعقاب اكتشاف 116 دراجة مسروقة العام الماضي في حاوية في العاصمة دبلن.

وقالت الشرطة إنها ضبطت 13 ألف يورو (15 ألفا و477 دولارا) نقدا وجمدت 122 ألفا و500 يورو، كان قد تم إيداعهم في "مختلف الحسابات البنكية" وعثرت أيضا على "فلاشة" تحتوي على صور لما يشتبه أنها ممتلكات مسروقة من بينها دراجات.

يشار إلى أن أكثر من 2500 دراجة، تم سرقتها في مختلف أنحاء أيرلندا خلال النصف الأول من العام، حسب سجلات للشرطة.

وشهد شهر يونيو زيادة بنسبة 40 بالمئة في عمليات السرقة، بعد رفع القيود على الحركة المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

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