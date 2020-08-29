توقيف عريس أقام وليمة لأكثر من 150 شخصاً في الأردن

المصدر: البيان الإلكتروني

أوقفت السلطات الأردنية عريس لإقامته وليمة غداء لأكثر من 150 شخصاً "الجمعة"، في محافظ مدينة البلقاء.

وقال محافظ مدينة البلقاء نايف الهدايات: إن إجراءات فورية ستتخذ لتشديد التعامل مع ظاهرة التجمعات وإقامة الحفلات والمناسبات المخالفة، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من تفشي فيروس كورونا وفقاً لـ "روسيا اليوم".

وكان وزير الداخلية سلامة حماد طلب سابقا من الحكام الإداريين اتخاذ "أشد الإجراءات" اللازمة بحق منظمي الحفلات والتجمعات الكبيرة في المناسبات الاجتماعية، وبأعداد تتجاوز العشرين شخصا، وتوقيفهم إداريا لمدة 14 يوما وعدم تكفيلهم أيا كانت الأسباب والمبررات.

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