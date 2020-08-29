1

الكتاب: أمواج أكما

الكاتب: عمرو عبد الحميد

الناشر: عصير الكتب للنشر والتوزيع

سنة النشر: 2020

رواية «أمواج أكما» هي الجزء الثالث والأخير من ثلاثية «قواعد جارتين» للكاتب عمرو عبد الحميد، وتتضمن وسطَ أحداثها المتشعبة العديد من الإسقاطات السياسية لمعنى السلطة، والشعب، والأنظمة، والطبقية.

2

الكتاب: ما رواه البحر

الكاتب: ساندرا سراج

الناشر: دار دون

سنة النشر: 2020

في هذا الكتاب تتداخل الحكايات كلها في لحظةٍ واحدةٍ، ويبقى الموج وحده شاهداً على كل منها، يبتلع الفرح مع الألم مع الندم.. ليصيغ لنا حكاية نادرة عن الحب والحنين والأمل المفقود.

3



الكتاب: 1919

الكاتب: أحمد مراد

الناشر: دار الشروق

سنة النشر: 2020

سيختطفك المؤلف في آلة زمن، ليهبط بك في حقبة تغلي فيها القاهرة بالأحداث وعالم متشابك يمسك المؤلف مقتدراً بكل مفاتيحه، بين «سعد زغلول» وتعنت البريطانيين.

4



الكتاب: أرني أنظر إليك

الكاتب: خولة حمدي

الناشر: كيان للنشر والتوزيع

سنة النشر: 2020

تصحبك الكاتبة في رحلة شاب تونسي يدعى «مالك»، تربى في محيط إسلامي محافظ، وتشرب همَّ الدعوة منذ الصغر، ومع دخوله الجامعة وانخراطه في النشاطات الطلابية ينتهي به الحال في المعتقل لعدة سنوات، ثم يبدأ رحلة اغتراب تنتهي به إلى الإلحاد، ليبحث مرة أخرى عن طريق العودة.

5

الكتاب: إلى الله

رحلة في

خمسة أيام

الكاتب: أمير منير

الناشر: الرواق للنشر والتوزيع

سنة النشر: 2020

رحلة تبدأ مع لحظة الميلاد، مع أول نفس لك في الدنيا، أخطر رحلة في حياتك وأهمها، ولو بذلتَ بعض الجهد لصارت أمتعها أيضاً. كتاب يصحبك في الرحلة، يضيء لك الطريق، ويمهد لك السبيل، يرشدك إلى برّ الأمان، ويوفّر لك زاد الرحلة.. الرحلة إلى الله.

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