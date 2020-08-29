ريدلي سكوت يعود للتلفزيون عبر الخيال العلمي

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

يعود المخرج البريطاني ريدلي سكوت إلى الشاشة الصغيرة عبر مسلسل الخيال العلمي «ريزد باي وولفز»، في عمل تلفزيوني هو الأول له منذ عقود تبدأ منصة البث التلفزيوني التدفقي «إتش بي أو ماكس» عرضه في مطلع سبتمبر.

وتدور أحداث المسلسل في القرن الثاني والعشرين عندما تؤدي الحرب بين الملحدين والحركة الدينية الميثرانية إلى دمار كوكب الأرض.

ويتوجه رجل وامرأة آليان ناجيان من الكارثة إلى كوكب «كبلر-22ب»، وهو الوحيد المعروف بأنه قابل للعيش، ويسعى الإنسانان الآليان إلى إقامة مستوطنة بشرية في هذا الكوكب، علماً أن أحدهما ملحد والثاني متدين.ويتحد البشر والأشخاص الآليون في معركة للبقاء على هذا الكوكب البعيد والخطير، وسط صراع المعتقدات والذكاء الاصطناعي المخيف.

وهذا المسلسل أول عمل تلفزيوني لسكوت منذ عمله في محطة «بي بي سي» البريطانية في ستينيات القرن الفائت.

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