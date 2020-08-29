«غوغل» يحتفي بالروائي الفرنسي ألكساندر دوما

المصدر: دبي - البيان

احتفى محرك البحث العالمي الأكثر شهرة «غوغل» بالكاتب الفرنسي ألكسندر دوما (1802 – 1870)، الذي اشتهر بروايتيه «الكونت دى مونت كريستو» و«الفرسان الثلاثة»، وغيرهما من الأعمال الأدبية التي أثرت الثقافات أدبياً حول العالم.

بعد نجاحاته في مجال المسرح، اقتحم ألكساندر دوما عالم الرواية، حيث اتخذ من قصص المغامرات ميدانه، فلقي شعبية جارفة، تجلت في شعبية «الفرسان الثلاثة».

عاش دوما حياة مترفة بما كانت تدره كتاباته، وكان ينشر رواياته على شكل حلقات في الصحف الفرنسية. واتخذ من تجارب والده الجنرال توماس ألكسندر دوما ديفي دي لا بايتيري، الذي كان يحظى برتبة مرموقة في الجيش الفرنسي. مرتكزاً لكتابة مغامراته الروائية.

ويعد دوما من أكثر المؤلفين الفرنسيين شيوعاً بين القراء، وقد ترجمت رواياته وكتبه إلى نحو 100 لغة.

رحل ألكساندر دوما عن الدنيا في يوم 5 ديسمبر 1870 عن عمر يناهز 68 عاماً، مخلفاً أكثر من 100 ألف صفحة منشورة بين مسرحية ورواية ومقالة وقصة.

ولم تكن روايته «كونت دي مونت كريستو» مجرد واحدة من أعماله الأدبية الخالدة، بل كانت نوعاً من الخيال المكتوب الذي عده النقاد نوعاً من الانتقام ورد الاعتبار لوالده. الذي كان جنرالاً أسود حارب في الثورة الفرنسية، تعرض للخيانة من قِبل نابليون في النهاية.

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