جريمة بشعة .. ذبح مسن على باب مسجد

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف شهود عيان تفاصيل واقعة مقتل مُسن على يد «بائع»، رفض المجني عليه زواجه من ابنته، في منطقة البدرشين جنوب الجيزة بمصر.

استعانت نيابة البدرشين، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحميد، بأقوال الشهود أثناء سير التحقيقات، ومواجهة المتهم بمضمونها، فقال: «الفرصة كانت سانحة أمامي، انتظرت خروج الرجل، وأخرجت سلاح الجريمة (مطواة)، وذبحته من رقبته».

وتقدم المتهم نحو 3 مرات لخطبة ابنة المجني عليه، والأخير يرفض، فاشتعلت نار الانتقام بصدر المتهم الذي اعترف أمام النيابة: «قلت والله ما هخليه يتهنى ساعة واحدة على وش الدنيا».

عدد كبير من الأهالي شاهدوا الجريمة، ولم يفكر المتهم في الفرار، وانتظر قدوم الشرطة وسلم نفسه: «كنت عارف إني رايح في داهية، وأنا قتلته أمام الناس كلها».

لا يعرف المتهم سببًا لرفض «العجوز» لطلبه خطبة ابنته، يقول في التحقيقات: «معنديش أي عيب، غير أنه الراجل مش طايقني وخلاص».

النيابة وجهت للمتهم ارتكاب جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.

كانت أجهزة الأمن تلقت إخطارًا بمقتل عجوز ذبحًا وسط الشارع أمام المارة في البدرشين، وضبطت المتهم.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز