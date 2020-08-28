انقلاب سيارة الفنانة منال سلامة بطريق العلمين

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، الحالة الصحية للفنانة منال سلامة، عقب تعرضها لحادث سير منذ قليل بسيارتها بطريق العلمين.

وقالت نهال، في تصريحات وفق موقع مصراوي، إنها اطمأنت بنفسها على صحة الفنانة منال سلامة، وتحدثت معها هاتفيا، مؤكدة أنها بخير هي وابنتها.

وتابعت : "منال كويسة وزي الفل الحمد لله، ولكن لديها بعض الكدمات نتيجة الحادث، وبنتها في صحة جيدة، و تتواجد في مستشفى العلمين".

وأوضحت: "الحادث كان سببه فرقعة في عجلة العربية، أدى إلى انقلابها، والحمد لله، عناية الله انقذتها هي وابنتها من حادث صعب".

وأضافت، أنها تلقت العلاج اللازم بالمستشفى، وستكون في طريقها لمنزلها بعد قليل، عقب انتهاء باقي الاجراءات داخل المستشفى.

يذكر أن، الفنانة منال سلامة، هي شقيقة الفنان شريف سلامة وزوجة المخرج عادل أديب.

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