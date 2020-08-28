حكم صيام عاشوراء إذا وافق يوم السبت

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فضل يوم عاشوراء ورمزيته الدينية لدى المسلمين، موضحاً حكم صيامه إذا وافق يوم السبت.

وذكر المركز، خلال بيان نُشر اليوم على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، أن ليوم عاشوراء فضلاً عظيماً ورمزية جليلة، فهو من أيام الله التي امتنّ بها على خلقه، وذكرى نجاة كليم الله موسى عليه السلام وقومه، وقد كان النبي ﷺ يتحرى صيامه، لافتاً إلى أنه لا دليل على عدم جواز إفراد السبت أو الجمعة بصيام إن وافق أحدهما يوم عاشوراء.

وبيَّن المركز أن الأحاديث الواردة في كراهة إفراد يوم السبت بصيام مختَلف في ثبوتها، وأنه على فرض ثبوتها فقد وجّهها الجمهور بأن النهي فيها راجع إلى صيام النفل المطلق غير المعلل الذي لم يوافق عادة ولا سنة مأثورة عن النبي، مضيفاً أنه إذا وافق السبت أو الجمعة يوم عرفة أو عاشوراء أو عادة المسلم فلا حرج في الصوم.

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