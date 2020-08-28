شاعر مصري يتهم محمد منير بتشويه التراث الغنائي

المصدر: البيان الإلكتروني

شنَّ الشاعر المصري عمر بطيشة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هجوماً شديداً على المطرب محمد منير، متهماً إياه بتشويه التراث الغنائي.

ووصف بطيشة الفنان محمد منير بأنه "يركب أي موجة مع اتجاه الريح، ناهيك عن تشويهه للتراث وإفساد عدد من أروع الأغاني مثل (فات الكتير) التي أفرغها من الحماس والحمية"، مشيراً إلى أنه "أفسد أغنيتي لفايزة (لقيتك فين)، وغنى أروع مقطع بتماوت قتل اللحن".

وأثارت تصريحات الشاعر عمر بطيشة جدلاً واسعاً حول الموضوع، وقسمت المتفاعلين إلى مؤيد ومعارض.

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