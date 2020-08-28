فرار مدعوين من حفل حناء بعد قدوم الأمن في الأردن

المصدر: البيان الإلكتروني

فر عشرات المدعوين لحفلة حناء عريس في أحد احياء مدينة اربد الأردنية بعد حضور عدد من الدوريات الامنية لمخالفتهم لأمر الدفاع الذي يحظر اقامة اي تجمع يزيد عن 20 شخصاً.

ووفقا لصحيفة الغد الأردنية فإن إحدى الدوريات العاملة في الميدان شاهدت تجمعا كبيرا لمواطنين أردنيين يحتفلون بحفل زفاف، مما اضطرها الى الابلاغ عنهم وإحضار قوة أمنية إضافية للتعامل مع الحادثة الذي يعد اختراقا لأمر الدفاع.

واشار المصدر انه وفور وصول القوة الامنية تمكن المدعوون من الفرار، فيما تم استدعاء منظمي الحفل وسيتم اتخاذ الاجراء الاداري بحقهم بعد تحويلهم للحاكم الاداري.

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