مصر.. العثور على شقيقتين مذبوحتين داخل منزلهما

المصدر: البيان الإلكتروني

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، في صعيد مصر مساء الخميس، على فتاتين شقيقتين مذبوحتين، داخل منزلهما، بقرية جزيرة مطيرة، بمركز قوص بقنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، برئاسة العميد جمال سلمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثتين لفتاتين شقيقتين مذبوحتين بآلة حادة، بمنزلهما بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص فتم نقلهما لمشىرحة قوص وفق صحيفة أخبار اليوم فيما تكثف وحدة مباحث مركز قوص من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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