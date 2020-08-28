أب يتوفى بـكورونا وابنه يلحقه بعد ساعة

المصدر: البيان الإلكتروني

لا تزال عائلة من ولاية رودي آيلاند الأميركية في حالة حداد على وفاة الأب والابن بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وذلك بفارق ساعة تقريباً، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

وتوفي رون ريميلارد، البالغ من العمر 72 عاماً، في 28 يونيو في الساعة 2:45 مساءً. وتوفي ابنه دان (43 سنة)، الساعة 3:48 مساءً.

وقالت ديان ريميلارد، زوجة رون، لمراسل «سي إن إن» أمس (الثلاثاء) في مقابلة بالفيديو «إننا نواجه صعوبة بالغة في التعامل مع الخسارة» بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وقالت شقيقة دان، سيندي أركامبولت، إن الابن مرض أولاً. وعملت زوجته في دار لرعاية المسنين، في وحدة «كوفيد – 19»، و«أتت نتيجة اختبارها إيجابية ذات يوم».

وأوضحت أركامبولت، أن اختبار دان جاء إيجابياً، كما جاءت نتيجة اختبار الابنة الصغرى للزوجين أيضاً.

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