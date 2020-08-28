عائشة بن أحمد: سعيدة بفيلم «توأم روحي»

المصدر: القاهرة - البيان

أكدت الفنانة عائشة بن أحمد سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عقب طرح فيلم «توأم روحي» في دور العرض السينمائية، مشيرة إلى أن الفيلم يعتبر من أقرب الأعمال إلى قلبها، خاصة أنه ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الرائعة التي افتقدتها السينما المصرية منذ فترة طويلة، فضلاً عن أنه مكتوب بشكل جيد وأحداثه متماسكة.

وفيلم «توأم روحي» من تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبولبن، وبطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، وبيومي فؤاد، كما تظهر من خلاله النجمة الراحلة رجاء الجداوي كضيفة شرف في آخر عمل فني لها، فيما تدور أحداث العمل في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل، ويواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهما شيئاً مستحيلاً تحقيقه على أرض الواقع.

وقالت عائشة بن أحمد في تصريحات لها على هامش العرض الخاص للفيلم، إن المجهود الكبير الذي بذله فريق العمل من تأليف وإخراج وتمثيل وأداء وإنتاج أثر كثيراً في الجمهور، وجعله مقبلاً على العمل، موضحة أن نجاح الفيلم في تحقيق إيرادات جيدة منذ عرضه يؤكد أن الجمهور متشوق لهذه النوعية من الأفلام ويحتاج المزيد منها.

وأضافت عائشة أنها استمتعت بالعمل مع كل فريق العمل وعلى رأسهم حسن الرداد وأمينة خليل، بالإضافة إلى تعاونها مع المخرج المتميز عثمان أبولبن، مشيرة إلى أن أجواء التصوير في العمل كانت رائعة، ما ساهم في خروج الفيلم بهذه الصورة الجيدة للجمهور والنقاد.

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