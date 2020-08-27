شاهد.. "مراحيض شفافة" تنضم لمعالم الجذب السياحي في طوكيو

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

أضافت إحدى أكثر المناطق شهرة في طوكيو مؤخرًا بعض عوامل الجذب الجديدة غير العادية وهي مراحيض عامة شفافة.

تم تصميم المرحاضين الجديدين في شيبويا، وسط المدينة الصاخبة والمشهورة بازدحام المشاة.

تبدو المراحيض للوهلة الأولى شفافة ومحرجة للاستخدام ولكن في الواقع يتحول زجاجها الشفاف إلى مخفي بمجرد إغلاق الأبواب.

عملت على تصميم المراحيض شركة Shigeru Ban Architects الرائدة في المجال والتي اعتمدت في تصميمها الأخير على جدران زجاجية تسمح للجمهور بالرؤية من الخارج للتحقق من نظافة المراحيض العامة. ولكن بمجرد دخول المستخدم إلى المرحاض وقفل الباب، تصبح الجدران معتمة لتوفير الخصوصية.

ومنذ تركيبها اجتمع العديد من الزوار لالتقاط صور وفيديوهات للمراحيض الفريدة من نوعها حيث أضاف المشروع نوعا من التشويق للمدينة المزدحمة.

وتعتبر المراحيض الشفافة جزءًا من مشروع "طوكيو للمراحيض العامة" الذي تم إطلاقه حديثًا، بهدف تركيب سلسلة من المراحيض العامة الفريدة من نوعها. وقد تم افتتاح خمسة مرافق للجمهور حتى الآن، بما في ذلك المراحيض الشفافة. وسيتم افتتاح 12 مرحاضًا عامًا جديدًا بين 31 أغسطس وصيف 2021.

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