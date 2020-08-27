تدريب على الكرة في مدرسة ابتدائية يثير إعجاب الملايين

المصدر: إعداد: راضية ىيت خداش

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أطفالا في صف الابتدائي بمدرسة صينية خلال تدريباتهم على استخدام الكرة لتطوير مهاراتهم في لعب كرة السلة والرياضات الأخرى التي تتطلب مهارات في التحكم بالكرة.

ويظهر الأطفال في الفيديو في حلقة وهم يضربون عدة كرات على الأرض بينما يغيرون أماكنهم دون تغيير مكان الكرات.

وأثار التدريب إعجاب الملايين من مستخدمي مواقع التواصل الذين أوصوا باعتماد هذا التدريب في جميع مدارس الأطفال.

ويساعد هذا النوع من التدريب الجماعي الذي يعتمد على التركيز، في تنمية مهارات الأطفال الذهنية وتطوير مهارات التواصل الاجتماعي ويغرس فيهم قيم الانضباط ويعزز مستويات التركيز ويخفف القلق والاكتئاب إلى جانب الحفاظ على لياقتهم البدنية.

شاهد.. تدريب على الكرة في مدرسة ابتدائية يثير إعجاب الملايينhttps://t.co/oUiIuDi02u#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GdbbPxV5IT — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 27, 2020

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