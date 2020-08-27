مفاجأة مذهلة في مسرح جريمة قتل سيدة وطفليها التوأم

المصدر: البيان الإلكتروني

عثرت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة كفر الدوار في مصر على رضيعة نجت من القتل في حادث مقتل أسرة من 3 أفراد.

وبينما كان رجال الأدلة الجنائية يمارسون عملهم، عثر رجال المباحث على رضيعة موجودة أسفل السرير وبحالة صحية جيدة في المنزل الذي شهد ارتكاب الجريمة بحسب صحيفة المصري اليوم.

وشهدت محافظة البحيرة حادثًا مروعًا لمقتل سيدة وطفليها التوأم داخل منزلهم في ظروف غامضة بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد والى مدير، أمن البحيرة، إخطاراً من أهالى منطقة بولس في مدينة كفر الدوار، بالعثور على جثة ربة منزل تدعى «ياسمين.ع» 23 سنة، ونجليها الطفلين التوأم «على .أ» وشقيقه «محمد» 3 سنوات، مقتولين داخل المنزل.

وانتقلت قوات الأمن، وضباط قسم شرطة كفر الدوار والبحث الجنائى إلى موقع الحادث، وفرضت قوات الأمن كردون أمنى حول منزل الأسرة بعدما تجمع عشرات الأهالى والجيران والأقارب حول منزل الأسرة الضحية، وتحرر محضرًا بالحادث، وأُبلغت النيابة العامة للتحقيق.

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