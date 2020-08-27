لقاح "موديرنا".. نتائج واعدة لجميع الأعمار

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت، شركة صناعة الأدوية "موديرنا"، الأربعاء، عن نتائج إيجابية للقاح الذي تطوره ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك على الفئة العمرية الأكبر عمرا.

ووجدت الشركة أن الاستجابة المناعية، للأشخاص من عمر 56 عاما وأكبر، كانت بالقدر ذاته لمعدلات الاستجابة لدى الفئات العمرية الأصغر عمرا، وهو ما يعد إشارة "مشجعة" لهذه الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس، بحسب وصف صحيفة وول ستريت جورنال.

وما يعطي أهمية لهذه النتائج، أن قوة الجهاز المناعي للإنسان تقل مع تقدم العمر، ما يعني تقلص قدرة اللقاح على إحداث استجابة مناعية ضد الفيروس وفق قناة الحرة.

وكانت "موديرنا" أعلنت، الشهر الماضي، أن اللقاح أحدث استجابة لدى البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما، وكان "آمنا وفعالا".

ومع توسيع نطاق التجارب لتشمل الأشخاص الأكبر عمرا، حصلت الشركة على نتائج مماثلة.

وكانت الشركة أعلنت، الشهر الماضي، أن اللقاح يمكن أن يصبح جاهزا للاستخدام على نطاق واسع بحلول نهاية العام.

وقبل نحو أسبوعين، وقعت "موديرنا" اتفاقا بقيمة 1.5 مليار دولار مع الحكومة الأمريكية لتوفير 100 مليون جرعة من اللقاح.

وتوصلت لاتفاق أيضا مع الاتحاد الأوروبي، على تزويد دول الكتلة بنحو 160 مليون جرعة.

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