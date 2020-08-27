لم يغسل شعره أو يمشطه أو يقصه منذ 80 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف رجل مسن من فيتنام، يبلغ من العمر 92 عاماً، أنه لم يغسل أو يمشط شعره أو يقصه منذ 80 عاماً، اعتقاداً منه أنه سيموت إن فعل ذلك.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، يبلغ طول شعر الرجل، الذي يدعى نغوين فان شين ويعيش في منطقة دلتا ميكونغ الجنوبية في فيتنام، حوالي 5 أمتار.

وقال شين: «أعتقد أنني إذا قمت بقص شعري أو غسله فسوف أموت. فأنا أؤمن بأن ما يولد به الشخص يجب أن يترك كما هو دون أن يمس. لا أجرؤ على تغيير أي شيء في شعري، ولا حتى تمشيطه».

وتابع: «أنا فقط أرعاه، وأغطيه بوشاح لإبقائه جافاً ونظيفاً ولطيف المظهر» بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وقد أشار شين إلى أنه طُلب منه قص شعره عندما كان في المدرسة، ما دفعه إلى ترك الدراسة بعد الصف الثالث وقرر عدم قصه أو تمشيطه أو غسله مرة أخرى.

وأوضح لوم (62 عاماً)، نجل شين، أنه يدعم أفكار والده، مشيراً إلى أنه «يؤمن بالعلاقة بين الشعر والفناء»، وأضاف قائلاً: «هذه الأشياء تبدو بسيطة لكنها مقدسة».

وهذه ليست أول حالة لرجل يرفض غسل شعره أو قصه، حيث سبق أن صرح رجل هندي يدعى ساكال ديف تودو (63 عاماً) بأنه لم يمس شعره منذ 40 عاماً.

وأشار تودو إلى أنه رأى حلماً قبل 40 سنة قال له فيه أحد الأشخاص ألا يقص شعره، فاعتبره تعليمات إلهية لا بد أن يطيعها.

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