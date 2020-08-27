كلاوديا شيفر: لاغرفيلد صاحب الفضل في نجاحي

المصدر: (برلين - د ب أ)

بمناسبة عيد ميلادها الخمسين، أعربت عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة كلاوديا شيفر عن تقديرها لمصمم الأزياء الألماني الراحل كارل لاغرفيلد (1935 - 2019).

وقالت شيفر في تصريحات لمجلة «بونته» الألمانية المقرر صدورها اليوم الخميس: «كارل لاغرفيلد كان وصفتي السحرية، كما يقولون في إنجلترا، مسحوقي السحري. لقد حولني من فتاة ألمانية خجولة إلى عارضة أزياء».

وذكرت شيفر أن لاغرفيلد علّمها كل شيء عن الموضة والأناقة وكيفية البقاء في عالم الأزياء، وقالت: «ما كان يمثله آندي وارهول للفن، كان يمثله لاغرفيلد للموضة. سأكون ممتنة له للأبد».

تجدر الإشارة إلى أن العلاقة الخاصة بين كلاوديا شيفر وكارل لاغرفيلد ليست سراً. وبصفتها ملهمة المصمم، أصبحت العارضة الأعلى أجراً في العالم. واحتفلت العارضة بعيد ميلادها الخمسين أول من أمس الثلاثاء.

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