خروف يقتل عجوزاً في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

تسببت نطحة خروف في مقتل عجوز مصرية بعدما وجه لها نطحة قوية فأرداها قتيلة في الحال وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت الجهات الأمنية في محافظة سوهاج بصعيد مصر بلاغاً من المستسقى بوصول سيدة عمرها 76 سنة جثة هامدة إثر اصابتها بنزيف حاد بالمخ.

وقال نجل المجني عليها إن والدته أثناء تواجدها بحوش المنزل نطحها خروف في رأسها مما تسبب في وفاتها ونفى الشبهة الجنائية.

وقرر التقرير الطبي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وصرحت النيابة بدفن الجثة.

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