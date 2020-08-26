وفاة الإعلامية المصرية عفاف عبد الرازق

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت منذ قليل، الإعلامية القديرة عفاف عبد الرازق، أرملة الصحفى الكبير نبيل عصمت، وواحدة من رواد التليفزيون المصري، ومن أشهر البرامج التى قدمتها مجلة التليفزيون، والأرض بتتكلم عربي و بكره وبعده.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة، اليوم الأربعاء، بعد صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر الأسرة بالوفاء والأمل فى مدينة نصر بحسب اليوم السابع .

وتعتبر عفاف عبدالرازق من الجيل الأول فى التليفزيون المصري ومن نجمات ماسبيرو، عملت بقسم العلاقات العامة، ثم الإعداد، ثم عملت مذيعة، وقدمت برامج مهمة منها "عن إذنك" و"الأرض بتتكلم عربي" و"مجلة التليفزيون"، الذى استمر لسنوات طويلة.

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