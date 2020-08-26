جريمة مروعة تهز مصر.. ذبح أم وطفليها التوأم

المصدر: البيان الإلكتروني

سادت حالة من الذعر والهلع بين أهالى منطقة منشية النصر، التابعة لمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، في مصر بعد العثور على 3 جثث لربة منزل ونجليها مذبوحين داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وتوافد عدد كبير من أهالي المنطقة على منزل الضحايا وسط حالة من الهلع الشديد من ارتكاب هذه الجريمة البشعة.

كان اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطاراً بالحادث من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين داخل منزلهم وتبين مصرع ياسمين 23 سنه وعلى 3سنوات وشقيقه محمد 3سنوات.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل وجاري التحري عن ملابسات الواقعة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة بحسب اليوم السابع.

وفى هذا السياق تواصل النيابة العامة بكفر الدوار برئاسة المستشار حسام السقا مدير نيابة قسم كفر الدوار وإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، التحقيق في واقعة ذبح ربة منزل ونجليها، والعثور على جثثهم داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وقام مدير النيابة العامة بمناظرة جثامين المجني عليهم، وأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين الثلاثة، وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك مع تحليل dna للجثث ودماء مسرح الجريمة.

كما قررت النيابة تكليف المباحث باجراء التحريات حول الواقعة وملابساتها.

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