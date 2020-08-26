هل شويكار ماتت بكورونا ؟ ابنتها الوحيدة تجيب

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت منة الله حسن، الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة شويكار، إن والدتها لم تشكو من أي أمراض في حياتها.

وأوضحت "منة" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هالة خاصة"، مع الفنانة هالة فاخر، مساء الثلاثاء، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن والدتها هاتفتها قبل وفاتها لتخبرها أن بطنها تؤلمها كثيرا.

وأشارت إلى أنها كانت تُعاني من كسر في القدم، ولم تخبر والدتها بذلك حتى لا تشعرها بالقلق؛ لكنها قررت أن تخبرها بعدما قالت لها إن بطنها تؤلمها وتريدها بجوارها.

وأضافت أنها ظنت في البداية أن والدتها أُصيبت بـ "دور برد"، لافتة إلى أنها ذهبت بها إلى طبيب شك في إصابتها بفيروس كورونا؛ وطلب نقلها إلى المستشفى لعمل التحاليل اللازمة بحسب صحف مصرية.

اختتمت أن التحاليل أظهرت سلبية النتيجة وعدم إصابتها بفيروس كورونا، مضيفة أن الطبيب شخص حالتها بتعب المرارة، مشيرة إلى أن والدتها لم تشتكِ من المرارة نهائيا حتى توفاها الله.

الجدير بالذكر أن شويكار توفيت عن عُمر ناهز الـ 82 عامًا؛ إثر إصابتها بانفجار في المرارة.

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