10 دول حول العالم لم يصل إليها كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصاب مرض كوفيد-19 جميع دول العالم تقريبا، باستثناء 10 دول، و هذه الدول التي لم تسجل فيها حالات إصابة بكوفيد-19 هي:

- بالاو

- ميكرونيزيا

- جزر مارشال

- ناورو

- كيريباتي

- جزر سليمان

- توفالو

- ساموا

- فانواتو

- تونغا

وأسفر كورونا عن وفاة 813 ألفاً و733 شخصاً حول العالم منذ ديسمبر، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس انطلاقاً من مصادر رسمية الثلاثاء الساعة 11,00 ت غ.

وشخصت أكثر من 23 مليون إصابة في 196 بلداً ومنطقة. والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً مع 177 ألفاً و284 وفاة، تليها البرازيل (115 ألفاً و309 وفيات) ثم المكسيك (60800 وفاة) والهند (58390 وفاة) والمملكة المتحدة (41433).

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