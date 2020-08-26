رحيل الفنانة المغربية ثريا جبران

المصدر: (الرباط - رويترز)

خيم الحزن على الساحة المسرحية في المغرب أمس، بعد الإعلان عن رحيل الممثلة ووزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران عن عمر ناهز 68 عاماً.

وقالت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية في بيان، إن الفقيدة توفيت في مستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء، بعد معاناة طويلة مع المرض.

كما نعت العديد من المؤسسات الثقافية والفنية الفنانة الراحلة في مقدمتها الهيئة العربية للمسرح.

تعتبر الراحلة إحدى قامات المسرح المغربي حيث بدأت مشوارها مبكراً، وعاشت مرحلة التوهج الفني أواخر الثمانينات والتسعينات، وساهمت في تأسيس فرق مثل «مسرح الشعب» و«مسرح الفرجة» و«مسرح الفنانين المتحدين».

ومن مسرحياتها «حكايات بلا حدود» و«نركبو الهبال» و«بوغابة» و«النمرود في هوليوود» و«امرأة غاضبة» و«جنان الكرمة» و«خط الرجعة» و«العين والمطفية» و«عود الورد».

وتولت منصب وزيرة الثقافة في المغرب في الفترة من 2007 إلى 2009 بحكومة عباس الفاسي.

حصلت على العديد من الجوائز والأوسمة منها وسام الاستحقاق الوطني ووسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز