ديلون محكّماً في «مهرجان فينيسيا»

المصدر: (روما - د ب أ)

من المقرر أن ينضم الممثل الأمريكي مات ديلون لهيئة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي، وذلك بحسب ما ذكره المنظمون أمس. وسوف يحل ديلون (56 عاماً) محل المخرج والكاتب الروماني كريستي بويو، بعد حدوث ما وصفه المنظمون في بيان «بالصعوبات غير المتوقعة».

وأوضح متحدث أن بويو لم يتمكن من السفر والقدوم للمهرجان بسبب القيود المفروضة لمواجهة فيروس «كورونا». ومن المقرر أن تبدأ فعاليات النسخة الـ77 من المهرجان في الثاني من سبتمبر المقبل وتستمر حتى يوم 12 من الشهر نفسه.

وتترأس هيئة التحكيم المؤلفة من سبعة أعضاء الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت.

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