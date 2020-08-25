«كنتاكي» تُعَلق استخدام شعارها مؤقتاً بسبب «كوفيد-19»

المصدر: دبي- سيد صالح

قررت إدارة شركة مطاعم «كنتاكي» الأمريكية الشهيرة للدجاج المقلي أن تُعَلق بصفة مؤقتة استخدام شعارها الشهير «تلعق أصابعك بعد تناولها» أو بالعربية العامية «تاكل صوابعك وراه»، والذي يشير إلى حلاوة مذاق الدجاج الذي تقدمه مطاعم الشركة لروادها، وذلك بسبب تفشي جائحة «كوفيد-19» في كافة أنحاء العالم.

وبحسب ما نشرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فإن مطاعم «كنتاكي» تستخدم هذا الشعار منذ 64 عاماً.

وأضافت الشبكة أن قرار تعليق الشعار يُعزَى إلى أن إدارة «كنتاكي» ترى أنه ليس من المناسب في ظل الظروف الراهنة الذي يعاني فيها العالم من انتشار «كوفيد-19» أن يلعق الناس أصابعهم بعد تناول طعامهم، خاصة إن أهم وسائل الوقاية من الجائحة تقتضي أن يتوقف الناس عن لمس أجسادهم للحيلولة دون إصابتهم بالعدوى.

وقالت كاثرين تان غيلسبي، المسؤولة عن التسويق العالمي لدى «كنتاكي»، في بيان صحفي: «نجد أنفسنا حالياً في وضع غريب، إذ لدينا شعار مميز، إلا أنه لا يناسب المرحلة الراهنة».

وأفادت غيلسبي بأن مطاعم «كنتاكي» لن تُغَيٍر لوائح وجباتها، في حين أنها ستعود إلى استخدام الشعار عندما يحين ما وصفته بــ «الوقت المناسب».

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