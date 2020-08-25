ابتكار كمامة وجه مناسبة لأصحاب النظارات

المصدر: إعداد - نهى حوّا

تشكل كمامات الوجه إزعاجا للأشخاص الذين يرتدون النظارات، حيث أن التنفس من خلالها يطلق بخاراً على العدسات مما يعكر صفو الرؤية، ومن أجل حل تلك المشكلة، ابتكرت أخيراً شركتان يابانيتين حلاً بسيطاً لكمامات تمنع صعود البخار إلى العدسات.

فقد اجتمع صانع عدسات يابانية من خياطة ملابس في تصميم المنتج، بعد ابتكار أكثر من 20 نموذجاً، تم التوصل إلى صنع الكمامة المناسبة التي لاقت رواجاً واسعاً في اليابان حسبما أفادت صحيفة "أساهي شينبون".

وتتميز الكمامة التي ابتكرها صانع العدسات "شوب أي كرافت" وشركة بوتسونيا للألبسة الرجالية، بتغطية أنف مرتديها بالكامل، مع إبقاء فتحة حول الذقن تصل إلى سنتمتر واحد لمنع وصول البخار إلى العدسات، فعند الزفير، ينتقل البخار عبر الفتحة ولا يصعد نحو العينين.

الكمامة مصنوعة من قماش بوليستر، مما يجعلها خفيفة الوزن وأقل احتمالا أن تلتصق بوجه مرتديها. وهي تأتي في ثلاثة أحجام وثلاثة ألوان، وأفيد أنه يمكن غسلها ما بين 20 إلى 30 مرة.

كما يزعم مبتكروها أنها تتيح أيضا للمستخدمين التنفس والتحدث بمزيد من السهولة.

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