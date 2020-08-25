شاهد.. طاقم سفينة ينقذ طفلة جرفتها المياه في عرض البحر

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

أنقذ طاقم سفينة طفلة يُعتقد أنها تبلغ من العمر 4 أو 5 سنوات، بعد أن جرفتها المياه وهي على متن عوامة "وحيد القرن".

ووفقا للمسؤولين فإن الفتاة الصغيرة، محظوظة لأنها بقيت على قيد الحياة بعد أن طافت على بعد حوالي نصف ميل من الساحل اليوناني الذي كانت تزوره مع والديها يوم الأحد.

وكانت الفتاة الصغيرة تلعب في المحيط قبالة بلدة أنتيريو في خليج كوريث قبل أن يجرفها تيار البحر.

وعندما أدرك والداها المذعوران أنها اختفت عن أنظارهم، استدعوا عبارة محلية للمساعدة.

شاهد.. طاقم سفينة في سواحل #اليونان ينقذ طفلة 4 سنوات جرفتها المياه في عرض البحر وهي على لعبتها المنفوخة https://t.co/Y7hSYnjZ8u#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/klxgxIl35e — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 25, 2020

ورصد قبطان القارب الطفلة التي تمكنت بطريقة ما من البقاء جالسة بهدوء على حصانها المنتفخ.

وتم تصوير فيديو للحظة سحبها بأمان من البحر وإنقاذها من قبل فريق العبارة.

وذكرت صحيفة جريك سيتي تايمز أنها سلمت في النهاية إلى والديها القلقين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نُقل طفل يبلغ من العمر ست سنوات جواً إلى المستشفى بعد أن جرفته مياه البحر على بجعة قابلة للنفخ في شمال ويلز.

وتم العثور على الطفل الصغير ووجهه للأسفل بعدما فقد وعيه وتم إنقاذه قبالة ساحل بلاك روك ساندز.

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