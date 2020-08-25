عودة خجولة لدور السينما الأمريكية

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

شهدت الولايات المتحدة عودة فعلية لعروض الأفلام في عطلة نهاية الأسبوع، مع إعادة فتح شركتين عملاقتين في هذا المجال «إيه أم سي» و«ريغل» صالات لهما، إلا أن عودة الرواد كانت خجولة في وقت تسجل فيه في البلاد 40 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد يومياً. وأعادت «إيه إم سي»، أكبر شركة مشغلة لقاعات السينما، الخميس الماضي، فتح 100 صالة وتنوي إعادة فتح 300 أخرى خلال الأسبوعين المقبلين. أما الشركة الثانية في البلاد «ريغل» فأعادت الجمعة فتح عدة صالات، لكنها لم تنشر أي أرقام.

أما ثالث شركة في البلاد في هذا المجال «سينمارك» فباشرت إعادة فتح قاعاتها تدريجياً اعتباراً من منتصف الشهر الجاري، وقد سرعت من وتيرتها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان فيلم التشويق «أنهينجد» من بطولة راسل كرو أول إنتاج ضخم يعرض منذ توقف دور السينما قبل 5 أشهر.

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