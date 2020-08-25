سي إن إن: دبي تحتضن أضخم لوحة قماشية بالعالم

المصدر: إعداد - سيد صالح

يسري ولع دبي بالريادة والتفوق والتميز تلقائياً في نفوس المقيمين بها، فقد بدأ الفنان البريطاني الموجود في دبي حالياً، ساشا جافري، في إبداع لوحة قماشية من المُنتَظَر أن تصبح عند الانتهاء منها خلال الشهر المقبل الأضخم من نوعها على الإطلاق.. والتي كانت قد أطلقت برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، من قبل دبي العطاء، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع منتجع «أتلانتس» النخلة دبي، تحت عنوان «إنسانية مُلهَمة» هي الأولى من نوعها في العالم يتم رسمها على القماش، ومن شأنها أن تحطم الرقم القياسي لموسوعة «غينيس» كأكبر لوحة فنية في العالم وبحسب ما نشرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، اختار جافري أرضية قاعة احتفالات داخل أحد الفنادق الفاخرة «أتلانتس النخلة في جميرا» في دبي لتكون مكاناً للوحته العملاقة.

ومن المقرر أن تبلغ مساحة اللوحة 1980 متراً مربعاً (ما يزيد على 21.000 قدم مربعة)، أي ما يعادل تقريباً المساحة الإجمالية لأربعة ملاعب لكرة السلة، وفقاً للوائح الرابطة الأمريكية الوطنية لكرة السلة، المسؤولة عن تنظيم اللعبة.

وتنقسم اللوحة إلى أربعة أجزاء، حيث يمثل الجزء الأول «روح الأرض»، فيما تشير الأجزاء الثلاثة الأخرى إلى الطبيعة، الإنسانية والكون الأوسع، بحسب ما أوضح جافري.

ويعتزم جافري تقطيع اللوحة إلى لوحات منفصلة ثم بيعها في مزاد خيري، ويأمل أن يجمع حصيلة بيع إجمالية تبلغ قيمتها 30 مليون دولار يخصصها للأعمال الخيرية.

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