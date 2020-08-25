«القاهرة للمسرح التجريبي» يكرم أكاديميين عرباً وأجانب

المصدر: (القاهرة - مها سمير)

تنطلق في القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل فعاليات الدورة 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ليكون أول مهرجان مصري يتم افتتاحه في زمن كورونا.

ويكرم المهرجان في دورته الجديدة أكاديميين ومسرحيين عرباً وأجانب كان لهم دور متميز في صناعة وإبداع، ودراسة الإبداع المغامر، والمغاير، ومن بينهم المخرجة اللبنانية مايا زبيب، ومن سويسرا المخرج ميلو راو المدير الفني لمسرح جنت ببلجيكا، ومن فرنسا المخرج ومصمم السينوغرافيا برونو ميسا، ونولو فاكيني مخرج ومؤسس مسرح كانتا بيلي 2 الدانمارك/‏ إيطاليا.

كما يكرم المهرجان من مصر الناقد والأكاديمي الراحل د. حسن عطية، عضو مجلس إدارة المهرجان، والمخرج الراحل منصور محمد، وأستاذ الإخراج والتمثيل المترجم الراحل د. سامي صلاح، كما تضم قائمة المكرمين المخرج سامي طه.

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