«ضروريات الحياة البسيطة».. أكثر أغاني «ديزني» إبهاجاً

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تم اختيار أغنية ديزني الشهيرة «ضروريات الحياة البسيطة» في فيلم «كتاب الأدغال»، باعتبارها الأغنية الأكثر إبهاجاً ورفعاً للمعنويات بين أغاني مجموعة أفلام ديزني، وذلك في استطلاع أجرته خدمة البث المباشر «ديزني بلس» وموقع «راديو تايمز»، أخيراً.

تلك الأغنية التي ينشدها الدب الظريف «بالو»، وفتى الأدغال «موغلي»، في فيلم الصور المتحركة لعام 1967، تتحدث عن حياة خالية من الهموم والصراعات في ظل العيش على وصفات الطبيعة الأم، في إضاءة على متطلبات الناس لحياة هانئة في ظل تفشي كوفيد 19.

تم اختيار تلك الأغنية الأشهر في فيلم «كتاب الأدغال» بنسبة 40%، حيث أفاد 11426 شخصاً ممن أدلوا برأيهم بأن الأغنية تفرحهم أكثر من أي أغنية أخرى. ويذكر أنه على مدى السنين، غنى تلك الأغنية كبار المشاهير في العالم، بمن في ذلك لويس آرمسترونغ وتوني بينيت وجولي آندورز.

وقد تلا تلك الأغنية في الاستطلاع أغنية «لديك صديق» من فيلم حكاية لعبة «توي ستوري»، و«هاكونا ماتاتا» من فيلم «ليون كينغ»، مع 29% من الأصوات لكل منهما.

وقد سميت «هاكونا ماتاتا» الأغنية الأكثر إبهاجاً، بين الذين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 34 عاماً، حيث صوتوا لها بنسبة 45%. وتم اعتبار «ماري بوبنز» لجولي آندورز الفيلم الأكثر إثارة لمشاعر الحنين بنصف الأصوات 46%.

وقال مدير «راديو تايمز» تيم فلانفيلد: «بإمكان الأفلام اللامعة وتسجيلات الأغاني أن تبقى معنا طوال حياتنا، وتجعلنا نبتسم ونبكي كما يمكنها أن تنقلنا في الزمن إلى أوقات وأماكن نتذكرها بحنين»، بالتالي ليس مستغرباً برأيه رؤية كلاسيكيات ديزني الجديدة والقديمة تضفي شعوراً بالبهجة بعد نصف قرن من إطلاقها أول مرة.

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