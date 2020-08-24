تطورات جديدة في قضية المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر قاضى العارضات بمحكمة جنح المطرية بمصر، تجديد حبس المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس بسبب خلافات أسرية 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات نيابة المطرية أن المجني عليها أصيبت بشلل نتيجة سقوطها وارتطامها فى الأرض ولا يمكن استجوابها، وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واعترف المتهم فى التحقيقات بارتكابه الواقعة بسبب خلافات أسرية وليس اصابتها بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لم يعلم أن زوجته كانت مصابة بفيروس كورونا بحسب اليوم السابع.

وتبين من التحقيقات والتحريات أن المجني عليها تم نقلها إلى المستشفى وعقب حجزها والكشف عليها تبين اصابتها بارتفاع فى درجات الحرارة فتم الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا وأخذ عينة لبيان ايجابية العينة من عدمه.

والبداية بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالى بسقوط ربة منزل من الطابق الخامس وتم نقلها إلى المستشفى، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات إصابة المجنى عليها بكسور فى أنحاء متفرقة من جسدها، وتم القبض على زوجها الذى اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات عائلية، لتأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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