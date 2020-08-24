تطلب الطلاق بعد إصابة زوجها بكورونا
قدمت إمرأة عراقية طلب تفريق للمحكمة بعد إصابة زوجها بفيروس كورونا، في حالة غريبة لم يشهدها العراق من قبل.
وطلبت المرأة، بحسب مجلس القضاء الأعلى في العراق، من المحكمة استدعاء زوجها الذي يرقد في مستشفى النعمان والحكم بالتفريق بينهما لإصابته بالفيروس واستحالة شفائه منه.
وقال القاضي مرتضى الغريباوي وفق روسيا اليوم إن "المشرع العراقي أعطى الحق للزوج بإنهاء العلاقة بعد أن يردد الصيغة الشرعية لإنهاء العلاقة الزوجية بأشكالها المعروفة، كما أٔجاز للزوجين أيضا حق انهاء العلاقة الزوجية بطلب من القضاء وفق دعوى تقدم إلى المحكمة استنادا إلى المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية".
تعليقات