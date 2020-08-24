تطلب الطلاق بعد إصابة زوجها بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قدمت إمرأة عراقية طلب تفريق للمحكمة بعد إصابة زوجها بفيروس كورونا، في حالة غريبة لم يشهدها العراق من قبل.

وطلبت المرأة، بحسب مجلس القضاء الأعلى في العراق، من المحكمة استدعاء زوجها الذي يرقد في مستشفى ‏النعمان والحكم بالتفريق بينهما لإصابته بالفيروس واستحالة شفائه منه.

وقال القاضي مرتضى الغريباوي وفق روسيا اليوم إن "المشرع العراقي أعطى الحق للزوج بإنهاء العلاقة بعد ‏أن يردد الصيغة الشرعية لإنهاء العلاقة الزوجية بأشكالها المعروفة، كما أٔجاز للزوجين أيضا حق انهاء العلاقة الزوجية بطلب من القضاء وفق دعوى تقدم إلى ‏المحكمة استنادا إلى المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية".‏



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