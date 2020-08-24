أخطاء إخراجية تؤجل "كليب" إيهاب توفيق الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

تسببت أخطاء إخراجية في تأجيل موعد صدور الكليب الجديد للفنان المصري إيهاب توفيق.

ونشرت الصفحة الرسمية للمطرب على موقع "فيسبوك" بياناً جاء فيه: "نظراً إلى اهتمام السوبر ستار إيهاب توفيق، بما يتم تقديمه من محتوى لجمهوره الغالي، نعتذر لمحبي السوبر ستار إيهاب توفيق، وذلك لعدم طرح أغنية (هي دنيا) بصيغة الفيديو كليب، وطرحها فقط بصيغة الفيديو ليركس، وذلك لأن الفيديو كليب كان دون المستوى المتوقع فنياً وإخراجياً، وبه أخطاء كثيرة، ولا يليق بتاريخ الفنان إيهاب".

وأضاف البيان: "مع العلم أنه تمت محاولة تصوير وإضافة مشاهد جديدة، وإعادة المونتاج لرفع مستوى الفيديو، ولكن مع الأسف لم يتم ذلك لضعف المشاهد المتاحة، نظراً إلى ظروف سفر الفنان والتزاماته الفنية، وعدم وجوده في البلاد، نتمنى أن تنال الأغنية إعجابكم والقادم أقوى وأفضل بإذن الله".

يُذكر أن إيهاب توفيق طرح الفيديو كليب عبر قناته على "يوتيوب"، وهو من ألحان الراحل أشرف سالم، وكلمات عوض بدوي، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج متيم السراج.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز