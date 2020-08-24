معجزة..110 أيام في غيبوبة وينجو من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

استضافت قناة «بي بي سي» البريطاني ميك بيكرينغ (65 عاماً) وزوجته باتسي، بعدما نجا بيكرينغ من موت محقق بفيروس كوفيد 19، الذي أدى إلى تنويمه بمستشفى مدينة نوتنغهام لمدة 110 أيام، منذ 4 أبريل الماضي.

وقالت باتسي، بحسب صحيفة عكاظ إن الأطباء استدعوها ذات يوم وقالوا لها إن عليها أن تستعد لأسوأ خبر يمكن أن تسمعه!

وقال بيكرينغ إنه أدخل المشفى، وسرعان ما تدهورت حالته، ما اضطر الأطباء لإدخاله في غيبوبة متعمدة لمساعدته على التنفس من خلال جهاز التنفس الاصطناعي.

وبمعجزة إلهية بدأ يتحسن في 14 يوليو الماضي، وتم إخراجه من غرفة العناية الفائقة.

وأضاف أن الفيروس أعطب كليتيه. وكاد يدمر رئتيه، وزاد أنه خرج من العناية الفائقة غير قادر حتى على غسل يديه. وقال بيكرينغ مخاطباً البريطانيين: حافظوا على سلامتكم. كفوا عن التجمعات. من المهم الحفاظ على التباعد الجسدي. من الضروري ارتداء قناع الوجه. لأنكم لو أصبتم بالفيروس مثلي ستكتشفون فظاعة هذا المرض. يجب أن تعرفوا أن هذا الفيروس يلتصق بالرئتين ولا يفتك منهما.

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