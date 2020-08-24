فيديو يحبس الأنفاس.. فريق الطوارئ ينقذ رضيعاً من "كارثة"

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

نجح رجال الإنقاذ في روسيا يوم 14 أغسطس الجاري من إنقاذ رضيع كان يطل من نافذة منزله الواقع في الطابق السادس من إحدى البنايات.

وانتبه بعض الجيران في البناية المقابلة لوجود طفل لم يتجاوز العامين من عمره، وهو يطل من النافذة محاولا النظر إلى الأسفل وكأنه يبحث عن أمه، فاتصلوا بفريق الإنقاذ الذي لم يتأخر في الوصول.

واتضح أن الطفل ترك دون مراقبة.

وعملت فرق الإنقاذ على سحب سلم من خارج البناية إلى الأعلى باتجاه النافذة المفتوحة.

ولحسن الحظ، لمح الطفل السلم وشعر بالخوف فاستدار ودخل المنزل.

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