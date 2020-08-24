ميشيل نكامانكينغ.. 9 كتب لابنة الـ 11 ربيعاً

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

رغم صغر سنها تتمتع الطفلة ميشيل نكامانكينغ بشخصية قوية، دفعها حبها وشغفها بالقراءة إلى كتابة العديد من الكتب وتحولت الطفلة إلى شخصية بارزة في أفريقيا وخارجها وناشطة في حقوق الأطفال والشباب حتى استحقت تمثالاً نصبته لها اليونيسيف في ميدان مانديلا.

ولدت ميشيل نكامانكينغ في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا في 23 ديسمبر 2008. وهي الطفل الثالث في عائلة مكونة من أربعة أشقاء - شينا وشون وميشيل وماريون. والداها هما بول ولولو نكامانكينغ.

بدأت ميشيل حياتها التعليمية في سن العامين بمدرسة تمهيدية بجوهانسبرغ. وفي سن الرابعة أظهرت الطفلة اهتماماً كبيراً بالقراءة، حيث قرأت العديد من كتب الصغار والكبار.

وفي سن السادسة، تطوّرت مهاراتها في الكتابة، مما دفعها إلى كتابة أول كتابين لها؛ بعنوان «في انتظار الأمواج» و«الفتاة الصغيرة التي تؤمن بنفسها».

في سن السابعة (الصف الثاني) ألّفت الطفلة كتابين إضافيين: «الخاتم الذهبي» و«الفأر الصغير» وعلى الرغم من اكتمال كتابها الأول في 31 مارس 2015، إلا أنه نُشر في سبتمبر 2016. ونُشر كتابها الثاني «الفتاة الصغيرة التي تؤمن بنفسها» في مايو 2018. وانتهت أخيراً من تأليف كتابها التاسع.

الجوائز والإنجازات

ميشيل هي الفائزة الأولى بجائزة Girl of Promise Mbokodo لعام 2016 وواحدة من بين 5 كاتبات عالميات تم اختيارهن من قبل اليونيسيف لعام 2016 حول قصص الأطفال.

كانت أيضاً واحدة من عدد قليل من الضيوف المهمين الذين مثّلوا أطفال جنوب أستراليا في قمة الشباب لعام 2018 التي استضافها صندوق نيلسون مانديلا للأطفال في برلمان جنوب أفريقيا. ميشيل نكامانكينغ هي أيضاً صاحبة تمثال طفل الأمل الذي نصبته اليونيسيف في جنوب أفريقيا احتفالاً باليوم العالمي للطفل 2017 في ميدان مانديلا.

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