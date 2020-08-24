فعالية افتراضية تجمع نجوم هوليوود وشخصيات «الأبطال الخارقون»

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

حل نجوم هوليووديون كبار وشخصيات أبطال خارقين يؤدونها، ضيوفاً على حدث إلكتروني واسع، نظم السبت الفائت، ومن بينهم روبرت باتيسون الذي عرض مشاهد من «باتمان».

كذلك، روّج دواين «ذي روك» جونسون لفيلمه الجديد «بلاك آدم».ونظمت شركة «وارنر براذرز» حدث «دي سي فاندوم» الافتراضي بعد إلغاء لقاءات يترقبها عشاق القصص المصورة مثل «كوميك كون» بسبب جائحة «كوفيد 19».

وكان أبرز المشاركين في الحدث عبر الإنترنت فيلم «ذي باتمان» وعمل قاتم على طراز التحقيقات البوليسية ويتناول شخصية هذا البطل الخارق. وقال بطل الفيلم روبرت باتيسون إن تصوير العمل توقف في مارس بسبب الجائحة.

وقال مخرج العمل مات ريفز إن هذه النسخة التي لا تزال مقررة العام المقبل مستوحاة من أفلام مرجعية مثل «تشايناتاون» و«تاكسي درايفر». وستظهر شخصية بروس واين في سنته الـ2 كباتمان محاولاً فك لغز مجموعة جرائم. وعرضت أول مشاهد الفيلم للمرة الأولى ما جعل عشاق هذه الشخصية يريدون المزيد.

وعرضت شركة «مارفل» مشاهد عن تكملات لإنتاجات ضخمة مثل «ووندر وومان» و«سويسايد سكواد» رغم عدم وضوح موعد بدء عرضها. أما دواين جونسون، فيخوض للمرة الأولى أوساط الأبطال الخارقين مع عرضه مشاهد من «بلاد آدم».

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