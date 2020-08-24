شاهد.. كمامة يابانية ذكيّة تُترجم وتتحدث!

المصدر: البيان الإلكتروني

اخترعت شركة تكنولوجيات يابانية "كمامة ذكية" يمكن وصلها بالهاتف، بهدف مساعدة الناس على التواصل في زمن كوفيد-19. والكمامة الذكية يمكنها ترجمة ما يقوله الشخص إلى تسع لغات بحسب الشركة المصنّعة.

وهذه سابقة، إذ لم يخترع أحد قبل اليابانيين كمّامة يمكن وصلها بهاتف بدء انتشار الوباء في ديسمبر 2019.

وأطلقت شركة "دونات روبوتيكس" على الكمامة المختلفة اسم "سي فيس"، وقد تساعد في التواصل بين الناس خصوصاً في ظل التباعد الاجتماعي المفروض في بلاد كثيرة حول العالم.

وتحوّل الكمامة ما تقوله مباشرة إلى تطبيق خاص بها في هاتفك الذكي، الذي بدوره يذيع ما تقوله. ويمكن للتطبيق، كبرامج أخرى أصبحت معروفة اليوم، أن يترجم بطريقة فورية ما تقوله إلى لغات أخرى.

ويقول تايسوكيه أونو، المدير التنفيذي لـ"دونات روبوتيكس" إن الهاتف يمكن أن يعمل حتى على بعد عشرة أمتار من الكمامة، ويمكنه أيضاً تحرير ما تقوله عبر نصّ مكتوب، لا فقط عبر الصوت.

ويرى أونو أنه مع الكمامة الجديدة ستكون الاجتماعات أكثر أماناً، وهو ما قد يسمح للبعض بتخطي ضرورة العمل عن بعد.

وكان فريق العمل قد نجح بجمع نحو 800 ألف دولار خلال ثلاثة أيام تقريباً من أجل إنجاز الاختراع، الذي عُرض على المانحين، ويتأكد أعضاء الفريق الآن من أن الكمامة غير مؤذية للجلد قبل البدء بتصنيعها في العام المقبل.

ويقول أونو إن شركته تلقت نحو 1000 طلبية حتى الآن، ويضيف أنه يتوقع أن يبلغ عدد الكمامات المطلوبة 150 ألفاً قبل البدء بعملية التصنيع. ويبلغ سعر الكمامة 40 دولاراً أميركياً، كما أن سعر الترجمة في التطبيق سيحدد عبر اشتراك شهري يقدّر بعشر دولارات، بحسب "يورونيوز".

ويشير أونو إلى أن الشركة كانت تطمع للبدء بمشروع مشابه منذ عامين، غير إن سوق الطلب على الكمامات والأقنعة كان صغيراً جداً، ولكن الآن الوضع تغيّر.

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