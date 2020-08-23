يعانق الناس فجأة.. ثم يخبرهم أنه مصاب بكورونا

المصدر: وكالات

تبحث الشرطة الأمريكية عن شخص يقترب من أشخاص غرباء بمتجر في سبرينغفيلد بولاية ماساتشوستس، يعانقهم ثم يخبرهم أنه مصاب بكورونا.

ووفقا لمكتب مباحث شرطة سبرينغفيلد، وقع الحادث يوم "السبت" 15 أغسطس، وتم تصوير المشتبه به.

وقالت إدارة شرطة سبرينغفيلد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن المشتبه به أمسك يد ضحاياه ثم عانقهم، وقال لكل منهم "فقط أردت إعطاءك عناق كوفيد، لديك الآن كوفيد"، ثم يبتعد وهو يضحك.

وأوضحت الشرطة أنها لا تعرف ما إذا كان فعلاً المشتبه به مصاباً بفيروس كورونا أم لا، وقت وقوع الحادث، بحسب "روسيا" اليوم.

وأشارت إلى أنه حتى لو لم يكن الرجل مصاباً بالفيروس، فمجرد اقترابه من الناس بتلك الطريقة الخطيرة يمكن أن يعاقب عليه قانون ولاية ماساتشوستس.

يذكر أن القانون في الولاية ينص على أن أي شخص ينقل تهديدا، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، أو شفهيا، أو كتابيا "أو بوسائل أخرى"، يمكن اتهامه بتوجيه تهديدات إرهابية.

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