هارب من الإعدام يتزوج 4 مرات باسم مزور

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم القطامية في مصر، من ضبط متهم هارب من حكم إعدام من سجن وادي النطرون، وانتحاله اسم نجل خالته المتوفى، وتزوير بطاقة شخصية بصورة أحد المواطنين، وتم تحرير المحضر اللازم.



بداية الواقعة كانت بتلقي النقيب محمد مجدي ضابط مباحث قسم القطامية، تفيد بأن المحكوم عليه "وائل إ ع"، 38 سنة، كهربائي، ومقيم بالقطامية، ومسكنه الأصلي محافظة بني سويف، والسابق اتهامه فى 9 اتهامات أخرهم القضية المحكوم عليه فيها، والمحكوم عليه فى القضية رقم 5338 لسنة 2008 جنايات الفشن "قتل عمد" بالإعدام شنقاً.



وأوضحت المعلومات أن المتهم هارب فى أحداث يناير من سجن 440 وادي النطرون، وينتحل اسم نجل خالته " المتوفى" علاء محمد، كما استخرج بطاقة شخصية بنفس الاسم مقابل مبلغ مالي 20 ألف جنيه، وتبين أن الصورة الموجودة بطبعة الحاسب الآلي غير خاصة به بحسب اليوم السابع.



وبمناقشة المتهم قرر أن الصورة لشخص من نفس بلدته ويعيش حاليا بليبيا، وأن والده المتوفى هو من قام بتغيير الصورة، كما أنه تزوج بالاسم المنتحل 4 زوجات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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