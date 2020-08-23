شاهد.. طفل 3 سنوات ينقذ صديقه من الغرق

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

في موقف بطولي، أنقذ طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في البرازيل أعز أصدقائه من الغرق في أحد المسابح.

وقع الحادث في وقت سابق من هذا الشهر بمزرعة في مدينة إيتابيرونا، شمال ريو دي جانيرو، بينما كان الطفلين بمفردهما في المسبح.

الطفل هنريكي البالغ من العمر ثلاث سنوات - ابن القائمة بأعمال المنزل الواقع في المزرعة – خرج من المنزل دون إخبار والدته وشق طريقه إلى المسبح.

وبحسب الفيديو الذي سجلته كاميرا المراقبة، يظهر الطفل وهو يحاول الوصول إلى حلقة عوامة المسبح عندما سقط بشكل غير متوقع في البركة.

لحسن الحظ، كان صديقه آرثر دي أوليفيرا البالغ من العمر ثلاث سنوات موجودًا للمساعدة.

نظر الطفل آرثر حوله بحثًا عن شخص بالغ بينما كافح أنريكي لإبقاء رأسه فوق الماء. وعندما لم يظهر أحداً بالغا للمساعدة، مد الطفل البطل يده ليمسك بيد صديقه ويساعده أخيرًا على الخروج من المسبح.

ونشرت بوليانا كونسول دي أوليفيرا الفيديو على صفحتها في فيسبوك الخميس معلقة: "ابني الصغير آرثر ، بطل حقيقي!".

وأشاد مستخدمو مواقع التواصل بفطنة الطفل وحذروا من ترك الأطفال بمفردهم في المسابح.

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