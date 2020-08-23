فنادق فضائية تستقبل السياح قريباً

المصدر: (دبي- البيان)

سيتمكن السياح من الاستمتاع بعطلة في الفضاء بالفنادق في غضون سنوات قليلة، وفقاً لأحد الخبراء.

وقدم المؤلف كريستوفر وانجيك هذا الادعاء، حسب موقع "روسيا اليوم"، قائلاً: إن البشر سيكونون قادرين على زيارة الفضاء في غضون هذا العقد.

كما أضاف وانجيك أن السياح الأثرياء يمكنهم زيارة الفنادق الفضائية قبل أن ينشئ البشر قاعدة دائمة على القمر، حيث حددت إدارة ترامب الموعد النهائي لـ«ناسا» لإعادة البشر إلى القمر في عام 2024. وبمجرد الوفاء بهذا الموعد النهائي، تهدف «ناسا» إلى إطلاق بعثات مأهولة حتى مارس في 2030، وفقاً لتقارير نشرها موقع «إكسبرس» البريطاني. ومع ذلك، شكك وانجيك في الموعد النهائي لعام 2024، واقترح أن تكون الفنادق الفضائية التجارية الخطوة الكبيرة التالية في زيادة الوجود البشري في الفضاء.

وفي حديثه إلى موقع «إكسبرس»، قال: «قبل القمر، سنكون في مدار أرضي منخفض. هذا هو المكان الذي سيتم فيه جني الكثير من الأموال، بفضل الفنادق في الفضاء. سيكون لدينا طاقم عمل في فنادق الفضاء والسياحة الفضائية بالتأكيد خلال هذا العقد، بينما لا أعتقد أن القاعدة القمرية ستحدث في هذا العقد». ودفع عدد من الأثرياء بالفعل مبالغ كبيرة لنقلهم إلى الفضاء، وعلى رأسهم رجل الأعمال الأمريكي دينيس تيتو.

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