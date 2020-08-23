حفل موسيقي لدراسة مخاطر انتشار «كورونا»

المصدر: (برلين - د ب أ)

أقيم حفل موسيقي غير عادي في مدينة لايبتسيغ الألمانية أمس، حيث راقب العلماء عن كثب الحشد في محاولة لدراسة مخاطر انتشار فيروس كورونا في الفعاليات الكبرى. وتعاون مغني البوب ​​الألماني تيم بينتسكو مع علماء من المستشفى الجامعي في مدينة هاله لتقديم الحفل، الذي جاء وسط جدل في ألمانيا حول ما إذا كان يمكن استئناف الفعاليات واسعة النطاق في قاعات الحفلات الموسيقية وملاعب كرة القدم أثناء الجائحة. وقال شتيفان موريتس، الذي يقود الدراسة: «أردنا أن ندرس مدى اتصال الحضور ببعضهم البعض خلال الحفل، وهو في الواقع ما زال غير واضح».

وتم تزويد الحضور بأجهزة تتبع كما جمعت أجهزة استشعار مثبتة في سقف المكان بيانات عن تحركاتهم.

وسجل 2210 أشخاص فقط أسماءهم لحضور الحفل، وهو ما يقل عن العدد المستهدف الذي يصل إلى أكثر من أربعة آلاف متطوع. يشار إلى أن هذا المشروع هو جهد مشترك بين ولايتي ساكسونيا أنهالت وساكسونيا في شرق ألمانيا. ومن المتوقع صدور نتائج هذه الدراسة في أكتوبر المقبل.

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