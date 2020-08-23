«المدق».. جولة افتراضية في تاريخ القاهرة

المصدر: (القاهرة - عبد الحليم حفينة)

للقاهرة التاريخية عشاق كُثر، شوارعها العتيقة شاهد عيان- لم يمت- على الأحداث الكبرى، ليس فقط في مصر، ولكن ربما في المنطقة بأكملها، ومن هنا جاء موقع «المدق» بمثابة إضاءة على هذا التاريخ، عن طريق إتاحة خرائط وصور المدينة التاريخية للجمهور، تمكنه من أخذ جولة افتراضية في عالم القاهرة، يتعرف خلالها على جغرافية المدينة والقوى، التي أسهمت في نموها منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وبحسب شهاب فخري إسماعيل الحاصل على الدكتوراه من جامعة كولومبيا بنيويورك، ومؤسس الموقع، فإن «المدق» يقدم تاريخ القاهرة، من خلال مجموعة من النصوص والخرائط والصور والمواد الفنية، ويعتمد علی تقنيات الديجيتال، من أجل إتاحة الخرائط والصور التاريخية للجمهور، وإعادة اكتشافها كونها مصادر للكتابة التاريخية.

الموقع الأول من نوعه في مصر، يضم ثلاثة مكونات رئيسية، أولها الأرشيف، الذي يشمل مجموعة من أهم الخرائط التاريخية لمدينة القاهرة، بداية من خريطة الحملة الفرنسية لعام 1809 إلی خريطة عام 1920، جمعي تلك الخرائط مثبتة جغرافياً فوق صور القمر الصناعي.

يحتوي «المدق» أيضاً على سلسلة من المقالات تقدم أبحاث المؤلف، التي أجراها في سياق إعداد أطروحة دكتوراه في مجال تاريخ القاهرة الحديث، وبخاصة فترة الاستعمار البريطاني، وهي سلسلة ستنشر تباعاً علی مدار العامين الحالي والمقبل.

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