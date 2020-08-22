وفاة أكبر معمّر "غير رسمي" في العالم عن 116 عاماً

المصدر: ا ف ب

أعلنت عائلة معمّر يبلغ 116 عاما يعتقد أنه بين الأكبر سنا في العالم نجا من الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 وفاته السبت في جنوب إفريقيا.

وقال فريدي بلوم الذي ولد في الثامن من مايو 1904 لفرانس برس هذا العام إنه "عاش كل هذه المدة بفضل الله".

وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن أكبر رجل سنا في العالم حاليا هو البريطاني بوب ويتون البالغ 112 عاما، لكن وسائل إعلام جنوب إفريقيا وصفت بلوم بأنه الأكبر سنا في العالم بشكل "غير رسمي".

وأودت الإنفلونزا الإسبانية بعائلة بلوم بأكملها حينما كان لا يزال مراهقا.

لكنه نجا وربّى أطفال زوجته جانيت البالغة 46 عاما الثلاثة وكأنهم أطفاله وبات جدا لخمسة أحفاد.

وقال المتحدث باسم العائلة أندريه نايدو لفرانس برس "قبل أسبوعين فقط، كان الجد لا يزال يقطع الحطب"، مضيفا "كان رجلا قويا يملؤه الكبرياء".

لكن في غضون ثلاثة أيام، تحول "من رجل كبير البنية إلى شخص صغير"، وفق نايدو.

وتوفي بلوم، المولود في بلدة أديليد في محافظة كيب الشرقية في جنوب إفريقيا، في مستشفى تايغربرغ في الكاب.

وأكد نايدو أن وفاته "كانت طبيعية وغير مرتبطة بكوفيد إطلاقا".

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