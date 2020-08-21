مقتل عروس وإصابة العريس أثناء موكب الزفاف في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

لقيت عروس مصرية مصرعها وأصيب العريس وفتاة وسائق بإصابات وجروح متفرقة بمركز طهطا في محافظة سوهاج في صعيد مصر.

وقالت التحقيقات، وفقا لصحيفة المصري اليوم، إن السيارة التي كانت تقلهم في موكب الزفاف انقلبت وسقطت في ترعة بدائرة المركز.

وكانت الجهات الأمنية قد تلقت إخطارا بانقلاب سيارة خاصة أثناء موكب زفاف في ترعة مجاورة لطريق قرية «الطليحات» الفرعي بدائرة المركز.

وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء سير السيارة في موكب زفاف وبها العريس والعروس، اختلت عجلة القيادة في يد السائق وانقلبت في الترعة، مما نتج عنه مصرع العروس وإصابة العريس بجروح وغيبوبة، وفتاة كانت برفقتهما والسائق بإصابات وجروح متفرقة، وقد تم انتشال الجثة والمصابين من داخل الترعة، ونقلهم إلى مستشفى طهطا العام، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز